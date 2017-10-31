Исследователи раскрыли секрет женского оргазма

Ключ к женскому оргазму - мастурбация во время секса. К такому выводу пришли американские ученые, проанализировав данные 1569 мужчин и 1478 женщин разного возраста. Участники анонимно отвечали на вопросы, рассказывает "VistaNews.ru".



Исследователи обнаружили, что представительницы прекрасного пола получали оргазм при клитеральной стимуляции чаще, чем в процессе вагинального секса. Специалисты учли факторы, которые могли повлиять на результаты, к примеру, возраст участников и обстоятельства, при которых происходил половой акт.



Кстати, по словам американских сексологов, множественный оргазм у женщин вполне реален. Было проведено исследование данного вопроса и установлены позы, увеличивающие вероятность достижения множественного оргазма.



Эксперты подчеркивают: наступление оргазма индивидуально. У одних женщин он наступает одномоментно, у других медленнее, а у третьих может идти один за другим. В любом случае, наиболее оптимальным положением женщины во время полового акта является поза "обратная наездница" (женщина располагается сверху спиной к мужчине).



Еще вариант - "doggy-style" (мужчина располагается сзади, а женщина находится в коленно-локтевой позиции). По словам экспертов, в описанных позах женщина способна сжать бедра, чтобы контролировать степень трения. Это гарантирует получение удовольствия.

