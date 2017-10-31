Пентагон: США могут нанести превентивный ядерный удар без разрешения Конгресса

Глава Пентагона Джеймс Мэттис признался, что может представить ситуацию, в которой американский лидер Дональд Трамп может отдать приказ о нанесении превентивного ядерного удара без разрешения Конгресса. Соответствующее заявление Мэттис сделал в понедельник, выступая на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США, посвященных применению за рубежом военной силы Соединенными Штатами. Трансляция слушаний ведется на сайте комитета.



"Если бы мы увидели, что они (какая-либо страна - прим. ТАСС) готовятся к этому [нанесению ядерного удара по США] и это неизбежно, то я могу себе представить такую ситуацию. Это не единственное средство в нашем инструментарии... Я считаю, что контроль со стороны Конгресса не следует приравнивать к оперативному управлению", - сказал Мэттис, отвечая на вопрос сенатора-демократа Эдварда Марки. Глава Пентагона также подчеркнул, что это решение "будет подвергаться крайне пристальному рассмотрению" и призвал "доверять имеющейся системе, которая доказала свою эффективность уже на протяжении десятилетий".



Марки несколько раз пытался получить от министра четкий ответ, однако Мэттис отказывался комментировать "гипотетическую ситуацию". Глава Пентагона отметил, что говорил о нанесении превентивного удара без консультаций с Конгрессом только в случае "неизбежного удара" по США и только, "если это единственный путь остановить его". "Я не говорил, что это произойдет, у нас есть различные средства, традиционные средства, чтобы остановить это. Он [президент] обязан защищать страну", - указал Мэттис, добавив, что на данный момент США "никогда ни с чем похожим не сталкивались".



Сенатор в свою очередь назвал такую ситуацию одной из важнейших и потребовал проведения закрытых слушаний с участием Мэттиса по этой теме. Министр на это подчеркнул, что и во время закрытого выступления будет говорить о возможности нанесения превентивного ядерного удара только в том случае, если нападение с использованием ядерного оружия на США будет неизбежным.



Демократ в заключение отметил, что "никому нельзя давать права использовать ядерное оружие, если не было [проведено] атаки" перед этим. Сенатор и министр не называли какую-либо конкретную страну, но в этот момент на слушаниях обсуждалось противодействие КНДР.

