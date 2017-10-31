Турчинов: враг должен ответить за убийство "нашей сестры"

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов считает, что убийство Амины Окуевой не должно остаться безнаказанным.



"Сегодня мы потеряли Амину Окуеву, которая стала настоящим героем чеченского и украинского народа. Для каждого патриота Украины она стала родной сестрой. И враг должен ответить за убийство нашей сестры ", - сказал секретарь СНБО.



Вместе с тем, Турчинов считает причастным к убийству Окуевой российскую сторону, которая должна понести наказание за данное преступление.



"Россия, продолжая агрессию на востоке Украины, развернула террор в глубоком тылу, уничтожая мужественных защитников нашей страны", - сказал он, подчеркнув, что убийство Амины Окуевои - это вызов стране, которому должен быть "жесткий и адекватный ответ".

