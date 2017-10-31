Генсек НАТО: Европа вошла в зону досягаемости ракет КНДР и находится в опасности

Территории европейских государств находятся в радиусе поражения северокорейских ракет, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.



"Мы признаем, что Европа также вошла в зону досягаемости ракет Северной Кореи, и европейские страны-члены НАТО уже находятся в опасности", - сказал он японской газете "Иомиури симбун".



Столтенберг находится в Японии в рамках поездки по азиатским государствам. Как отмечают СМИ, главной темой, которая будет в центре внимания в ходе его встреч с азиатскими представителями, станет координация усилий по противостоянию северокорейской угрозе.



Агентству "Цзицзи цусин" генсек альянса сказал, что НАТО готово и способно защитить своих членов и союзников.



"У НАТО есть возможности и решимость ответить на любую угрозу любого агрессора", - сказал он, и добавил, что "никто из союзников НАТО и, конечно, сам альянс не хотят войны..., которая станет катастрофой".

