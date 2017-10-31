Завоз огромных партий товаров без таможенных пошлин продолжается, - Александр Кошик

В Украину продолжается импорт огромных партий товаров, начиная от автомобилей, заканчивая одеждой, минуя таможенные пошлины. Остается надежда, что НАБУ удастся доказать эффективность своей работы по борьбе с коррупцией на примере Киевской таможни



Такое мнение высказал изданию Багнет старший научный сотрудник Института экономического прогнозирования НАН Украины Александр Кошик, комментируя факты продолжения реализации коррупционных схем по минимизации таможенных платежей фирмами одиозного израильского контрабандиста Вадима Альперина.



«Вопрос, по существу, не в самой таможенной службе, а во всем силовом блоке. Уровень коррупции в стране тотальный. Идет завоз огромных партий товаров без таможенных пошлин, начиная от автомобилей, заканчивая одеждой. И все это «крышуется» правоохранительными структурами, среди которых есть распределение обязанностей в преступных схемах. Проблема приобрела уже системный характер. Государственная машина пронизана коррупцией снизу доверху. Это болезнь всего аппарата», - говорит эксперт.



Кошик полагает, что уголовное дело по фактам минимизации таможенных платежей на Киевской таможне станет экзаменом на эффективность и результативность деятельности НАБУ.



«Я думаю, что антикоррупционные ведомства, которые создаются, играют определенную роль в деле борьбы с этим явлением. Особенно те, которые ориентированы на США. Но кардинально это не решает проблемы. Тем более, что антикоррупционных структур множество и среди них существует конкуренция. Они вступают в войны между собой и это в целом парализует всю правоохранительную систему. Контрабандисты понимают, что им реально ничего не угрожает. По крайней мере, за такие дела в Украине пока еще никто не сел за решетку. Лично я не вижу конкретных позитивных примеров. Напротив, ситуация, по сравнению с 2013 годом, существенно ухудшилась. Надежда, конечно же, есть на то, что НАБУ удастся переломить ситуацию и доказать на примере Киевской таможни эффективность борьбы с коррупцией и контрабандными схемами», - резюмировал эксперт.



Издание информирует о том, что в период с 23 по 29 октября 2017 года, на Киевской таможне были оформлены декларации на 29 контейнеров с тканью и 16 контейнеров с обувью. Ткань оформлена по заниженной стоимости - 2,05 $/кг, против 3,75 $/кг средней таможенной ставки для данного вида товара. В итоге, с фирмы Альперина недоплатили государству $224080 со всей партии ввозимого груза.



Обувные контейнеры по-прежнему задекларированы фирмами Альперина по цене 0,5 $/кг. Откорректированная таможенниками стоимость составила 4,41 $/кг вместо рекомендованной законодательством максимальной ставки в размере 6,56 $/кг. В итоге, только при оформлении груза импортеры недоплатили государству $4968 c одного контейнера или $79488 со всей партии. Если же учесть, что схема Альперина по минимизации таможенных платежей предусматривает возврат через суды разницы между задекларированной фирмами стоимостью обуви и откорректированной таможенными органами ценой, общая сумма недоплаты составит $14005 с одного контейнера или $224080 со всей партии обуви.



Таким образом, на прошлой неделе, фирмы Альперина потенциально кинули госбюджет на $565120.



