Пучдемон нанял адвоката для получения убежища в Бельгии

Бывший глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон, бежавший накануне в Бельгию, нанял себе адвоката Поля Бекаерта, который в свое время защищал сепаратистскую организацию Страна Басков (ЭТА). Об этом сообщает газета El Pais.



По словам адвоката, Пучдемон нанял его для юридической консультации относительно получения политического убежища в Бельгии. Между тем Бекаерт не уточнил, встречался ли он с лидером Каталонии лично.



"Я подтверждаю, что Пучдемон связался со мной, но я не могу сказать, что именно он попросил, это адвокатская тайна. Что касается политического убежища, то еще ничего не решено. Будет встреча по этому вопросу", - сказал он.

