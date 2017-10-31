Закон о судебной реформе направлен на подпись президенту

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий подписал закон о внесении изменений в Хозяйственный процессуальный, Гражданский процессуальный кодексы, Кодекс об административном судопроизводстве Украины и другие законодательные акты (законопроект №6232), который обеспечит завершение судебной реформы.



Как сообщается на официальном сайте украинского парламента, соответствующий законопроект, внесенный президентом в марте сего года и одобренный Верховной Радой 3 октября, был подписан спикером парламента 30 октября и в тот же день был направлен на подпись президенту.



Как сообщалось, одним из основных новшеств закона является определение Верховного суда как единой кассационной инстанции в Украине и введение нового порядка рассмотрение им дел. Ко второму чтению в данный законопроект было подано 4383 правки, которые Верховная Рада рассматривала на протяжении трех пленарных недель.

