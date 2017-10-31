В Борисполе на аэродроме самолет зацепил грузовик

Самолет авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ, Киев) при рулении зацепил крылом автомобиль кейтеринговой компании Sky Food Service в международном аэропорту "Борисполь" (Киев), в результате вылет перенесен по техническим причинам.



Об этом свидетельствуют фото, которые обнародовал на своей странице в сети Facebook президент UBC Group Игорь Гуменный, являющийся пассажиром этого самолета.



"Пытаюсь вылететь. Но сразу что-то пошло не так. Под крыло попала машина. По техническим причинам вылет переносят", - написал он.



Агентство "Интерфакс-Украина" уже обратилось за официальным комментарием произошедшего к авиаперевозчику.