НАПК хочет оштрафовать партию Савченко

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) просит Печерский районный суд Киева оштрафовать заместителя руководителя партии "Общественно-политическая платформа Надежды Савченко" Татьяну Протченко на 300-400 необлагаемых минимумов доходов граждан (5,1-6,8 тыс. гривен) за несвоевременную подачу финансового отчета за 2-й квартал.



Об этом говорится в материалах суда, передают Українські Новини.



Отмечается, что Протченко не подала в установленный срок (до 9 августа) финотчет партии за 2-й квартал.



Суд постановил вернуть административный протокол для надлежащего оформления, поскольку исполняющий обязанности руководителя департамента НАПК по вопросам предотвращения коррупции Олег Сытник единолично решил направить материалы в суд, что является нарушением регламента агентства.

