Пограничники хотят в 5 раз увеличить плотность охраны границы

Госпогранслужба увеличивает количество подразделений вдоль границы.



Об этом заявил председатель Госпогранслужбы Петр Цигикал, передает пресс-служба МВД.



"Сейчас мы имеем одно пограничное подразделение на 80-100 км границы. Но зарубежный опыт подсказывает, чтобы обеспечить надежную охрану рубежей государства, необходимо иметь такие подразделения на каждых 20 км. На самой границе должны появиться модульные городки, между которыми будут возведены наблюдательные башни", - сказал Цигикал.



Кроме того, ГНСУ введет институт пограничных участковых для работы с местным населением и предупреждение контрабанды.



"Задача пограничных участковых - работа в поселковых советах и с местным населением, проведение профилактической работы по предупреждению контрабанды и других преступлений на границе", - добавил Цигикал.



Напомним, ранее спикер Госпогранслужбы Олег Слободян заявил, что 1 января 2018 года должностные оклады пограничников и военнослужащих увеличатся в 4,5 раза.

