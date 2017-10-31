ЕС поможет Украине в восстановлении Донбасса после реинтеграции – Тука

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука считает, что Европейский Союз будет готов помочь Украине после реинтеграции неподконтрольных территорий Донбасса.



"Как человек, который постоянно общается с теми людьми с европейского сообщества, которые занимаются там реальной политикой, я убежден в том, что такая помощь будет предоставлена", - сказал Г.Тука в ходе дискуссии "Возвращение оккупированных территорий Донбасса. Украинский план" в Киеве во вторник, говоря о возможной помощи на восстановление Донбасса.



При этом он подчеркнул, что такая помощь не снимает ответственности с украинских плательщиков налогов, за счет чьих средств из государственного бюджета будет восстанавливаться Донбасс.

