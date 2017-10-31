Кевина Спейси лишили почетной «Международной Эмми»

Кевин Спейси не получит почетную награду телевизионной премии «Международная Эмми». Об этом говорится в твиттере телепремии.



Как говорится в заявлении, такое решение было принято в связи с «недавними событиями». О чем именно идет речь, не уточняется.



Церемония вручения «Международной Эмми», которой удостаиваются телепрограммы, произведенные за пределами США, должна состояться 20 ноября в Нью-Йорке. Ожидалось, что Спейси получит на церемонии почетную награду International Emmys Founders Award.



30 октября актер Энтони Рэпп рассказал, что Спейси домогался к нему в 1986 году, когда Рэппу было 14 лет.



Спейси ответил, что не помнит инцидента с Рэппом и рассказал о своей гомосексуальной ориентации.



30 октября видеосервис Netflix объявил, что в 2018 году выйдет последний сезон сериала «Карточный домик», главную роль в котором играет Спейси. Представители Netflix утверждают, что решение было принято несколько месяцев назад.



У Кевина Спейси есть два «Оскара» и «Золотой глобус», который он получил за роль в «Карточном домике». Он неоднократно номинировался на американскую «Эмми», но ни разу не получил эту премию.

