Украина за 9 мес увеличила экспорт агропродукции на 24%

Экспорт украинской аграрной продукции за январь-сентябрь 2017 года увеличился на 24,3% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года – до $13,07 млрд, или на 41,7% к общему экспорту страны, сообщило Министерство аграрной политики и продовольствия.



"За указанный период география основных регионов-импортеров украинской аграрной и пищевой продукции не изменилась. Больше всего мы экспортировали в страны Азии на сумму $5,525 млрд. На втором месте - страны ЕС, $4,177 млрд. Третье место занимают страны Африки - $1,997 млрд", - цитируется в сообщении заместитель министра аграрной политики и продовольствия по вопросам европейской интеграции Ольга Трофимцева.



По ее словам, наиболее весомыми в структуре экспорта стали подсолнечное масло - 24,8%, кукуруза - 18%, пшеница и смесь пшеницы и ржи - 14,45%, соя - 4,84%, ячмень - 4,6%, семена рапса - 4,6%.



Замминистра также сообщила, что в январе-сентябре 2017 года импорт сельскохозяйственной продукции возрос на 6,7% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года – до $3,202 млрд.



"Наибольший удельный вес в структуре импорта основных видов продукции аграрного сектора имеют следующие товары: рыба, ракообразные и моллюски - 9,4%, табак и изделия из него - 9,1%, плоды, орехи и цедра - 9%, масло - 5,2%, какао-бобы, продукты из него, шоколад - 4,8%, кофе, чай, пряности - 4,2%, зерновые злаки - 4,1%", - уточнила О.Трофимцева.

