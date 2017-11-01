Ноябрь в Украине начнется с потепления

В среду, 1 ноября, территория Украины останется в холодной и влажной воздушной массе, поэтому в большинстве областей температурный фон будет немного ниже климатической нормы для этого периода, сообщает Укргидрометцентр. В этот день во всех регионах ожидается небольшой мокрый снег, днем с дождем. Ветер западный, 7-12 м/с, ночью в Украине, днем на Левобережье местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью от 2° тепла до 4° мороза; днем 2-7° тепла, в южной части и в Закарпатье местами 8-11° тепла. В Карпатах небольшой снег; температура ночью 2-7° мороза, днем около 0°.



В Киеве - небольшой мокрый снег, днем с дождем. Ветер западный, 7-12 м/с, ночью местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 0-2° мороза, днем 5-7° тепла.



По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве за весь период метеорологических наблюдений 1 ноября самая высокая температура днем была зафиксирована на отметке 23,2 градусов тепла в 1926 году, а самая низкая - ночью на отметке 16,8 градусов мороза в 1920 году.



В четверг, 2 ноября, по всей Украине пройдет небольшой дождь, в Карпатах, ночью и на Левобережье - мокрый снег; лишь в южной части - без осадков. Ветер западный и юго-западный, 7-12 м/с, на высокогорье Карпат порывы 25-30 м/с. Температура воздуха ночью 1-6° тепла, на Левобережье 0-5° мороза; днём 5-10° тепла, в южной части и на Прикарпатье до 13°; на высокогорье Карпат ночью и днём около 0°.



В Киеве - небольшой дождь. Ветер западный, -12 м/с. Температура ночью 3-5° тепла, днем 7-9°.

