Названы главные признаки мужской измены

Управляющий директор австралийской компании Lipstick Investigations Дэвид Кинг, который специализируется на обнаружении неверности супругов, назвал ключевые признаки мужской измены, передает Daily Mail.



Ключевым "звонком" неверности супруга является то, что он начинает больше за собой следить - чаще бреется, меняет парфюмерию и гардероб.



Также подобные мужчины начинают больше времени уделять перепискам на смартфоне, при этом доступ к гаджетам блокируют паролем.



"Если люди виноваты, то они могут гневаться. Мужья часто используют такой прием, чтобы выйти из дома", - отметил Кинг.



Кроме того, в числе признаков измены: задержки допоздна на работе, повышенная активность в социальных сетях.

