Климкин: передвижение россиян в Украине надо взять под контроль

В Украине необходимо ввести дополнительный контроль за передвижением россиян по стране. Об этом сообщил министр иностранных дел Павел Климкин, передает УНН. "Мы должны понимать, что находимся в состоянии войны с Россией", - подчеркнул Климкин. Он добавил, что война ведется одновременно и военными, и подпольными методами.



"Одновременно должны понимать, что дополнительный контроль за передвижением российских граждан и за тем, что здесь делают российские спецслужбы, нам очень нужен", – сказал он.



По словам Климкина, дополнительный контроль может реализоваться в биометрическом визовом режиме.



"На это и направлено то, что будет введено с 1 января - и биометрические данные, и заявки на предыдущие поездки. А потом, конечно, нам нужно делать дальнейшие шаги. Будет ли это биометрический визовый режим, поскольку обычный визовый режим не работает и т.д., поскольку должны контролировать каждый шаг, который здесь делается с целью дискредитировать ситуацию в Украине", - сообщил глава МИД.

