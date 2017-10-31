В КНДР на ядерном полигоне погибли 200 человек – СМИ

В КНДР обрушился тоннель для испытания ядерного оружия Punggye-ri, в результате чего погибли 200 человек, сообщает Yonhap.



Как отмечается, обвал произошел во время строительства подземного тоннеля на ядерном полигоне на северо-востоке КНДР.



"Около 100 работников оказались в ловушке. Впоследствии, во время спасательной операции произошел еще один обвал. В целом, во время обвалов погибло 200 человек", – пишет издание.



Один из источников сообщает, что авария произошла из-за ослабления территории после шестого ядерного испытания в КНДР, проведенного на полигоне 3 марта.

