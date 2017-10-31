Мосийчук: Окуеву пытались убить те же люди, что и меня

После убийства добровольца АТО Амины Окуевой ее супруг Адам Осмаев сообщил, что это совершили те же люди, которые пытались неоднократно совершить покушение на народного депутата фракции Радикальной партии Игоря Мосийчука, заявляет парламентарий.



"Вчера после убийства Амины Окуевой ее раненный муж Адам Осмаев заявил, что это дело рук тех же лиц, которые совершили покушение на меня", - написал И.Мосийчук на своей странице в соцсети Facebook во вторник.



Он добавил, что эта группа совершила еще ряд убийств, в том числе подрыв гражданина Грузии, добровольца, воевавшего на востоке Украины, Тимура Махаури.



"Круг замыкается, и сегодня уже можно определить, какая диверсионная группа это была", - подчеркнул И.Мосийчук.



Как сообщалось, вечером 25 октября в Киеве на выходе из здания телеканала "Эспрессо" произошел взрыв, в результате которого погибли двое человек, трое ранены, один из которых – И.Мосийчук. Один из погибших - охранник нардепа Руслан Кушнир.



Вечером 30 октября в результате расстрела неизвестными автомобиля на железнодорожном переезде у посёлка Глеваха в Киевской области скончалась доброволец АТО А.Окуева и получил ранения ее супруг А.Осмаев. В Национальной полиции Украины подтвердили информацию о гибели добровольца АТО А.Окуевой, а также сообщили о введении плана-перехвата "Сирена" в Киевской и соседних областях в связи с произошедшим.

