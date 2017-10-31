Ученый ответил на вопрос Путина о сборе биоданных россиян

Доктор биологических наук, биоинформатик Михаил Гельфанд объяснил, о каком сборе биологического материала накануне говорил президент России Владимир Путин. В комментарии Национальной службе новостей (НСН) он подчеркнул, что речь идет не обо всех этносах страны.



«Владимира Путина кто-то сильно обманул. Собирают данные не всех этносов страны, а только русских. Судя по той информации, которая есть, речь идет о генетических детерминантах болезней суставов. Не знаю, зачем им именно русские, возможно, потому, что они хотят отделить мутации, которые вызывают предрасположенность, от чисто исторического следа. Это всегда проблема», — рассказал Гельфанд.



По словам ученого, использование собранного материала для создания генетического оружия исключено. «Это какая-то омерзительная ложь. Такого оружия не бывает. Люди слишком похожи друг на друга, чтобы можно было создать специфическое оружие против какой-то расы, — пояснил биолог. — Наверное, возможно создать — очень дорого и очень сложно — оружие против какого-нибудь очень маленького этноса, который последнюю тысячу лет ни с кем не смешивался. Русские таким этносом не являются. Вероятно, можно, потратив безумные деньги, придумать, как истребить жителей условных Андаманских островов. Но для этого есть более простые способы».



Эксперт добавил, что слухи о генетическом оружии, вероятно, используются определенными кругами для борьбы за финансирование.

