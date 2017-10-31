Аваков сообщил об обысках у его сына - СМИ

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков подтверждает появившуюся ранее информацию о проведении Национальным антикоррупционным бюро Украины обысков у его сына Александра, сообщает "Украинская правда".



"Да, пришли к сыну с обысками", - сообщил А.Аваков изданию в среду.



Ранее об обысках "Украинской правде" сообщили анонимные источники, по словам которых обыски ведутся в рамках расследования дела о закупке Министерством внутренних дел в конце 2014 и начале 2015 года рюкзаков.



Как сообщалось, в 2015 году старший следователь по особо важным делам Генеральной прокуратуры Украины открыла уголовное производство по факту возможных злоупотреблений при закупки рюкзаков для МВД и Национальной гвардии.



По данным СМИ, в феврале того же 2015 года МВД заключило договоры из ООО "Днипровенд" на 5 тысяч рюкзаков стоимостью 14,49 миллионов грн и предпринимателем Плигачевым на 1 тыс. рюкзаков стоимостью 2,1 млн грн. В июне 2015 года появилось журналистское расследование о том, что рюкзаки приобретены через предприятия, подконтрольные А.Авакову.

