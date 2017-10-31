Суд Испании отменил декларацию о независимости Каталонии

Конституционный суд Испании аннулировал декларацию о независимости Каталонии, утвержденную 27 октября региональным парламентом в Барселоне.



При этом пленум КС во вторник, 31 октября, сослался на статью 161.2 Конституции Испании.



Напомним, 27 октября парламент Каталонии принял резолюцию о независимости региона. В ответ на это сенат Испании утвердил применение 155-й статьи конституции, которая позволяет ввести в Каталонии прямое управление центральных властей.



Премьер Испании Мариано Рахой заявил об отстранении от должностей членов женералитета, в том числе его главы Карлеса Пучдемона. Также глава испанского правительства распустил парламент автономного сообщества и назначил на 21 декабря досрочные выборы в Каталонии.

