Пучдемон заверил, что приехал в Бельгию не за убежищем

Экс-глава исполнительной власти Каталонии Карлес Пучдемон заявил во вторник, что не планирует просить Бельгию предоставить ему политическое убежище.



"Я здесь не для того, чтобы просить политическое убежище", - сказал он на пресс-конференции в Брюсселе.



К.Пучдемон пояснил, что приехал в Брюссель, "потому что это столица Европы" и потому, что в этом городе он может "действовать в условиях большей свободы и безопасности".



К.Пучдемон заявил, что считает политизированными действия испанских судебных властей, обвиняющих его и его соратников в мятеже.



"Я пришел сюда, чтобы пожаловаться на политизированные действия испанской судебной системы", - сказал он.



К.Пучдемон отметил, что готов, если это потребуется, активно защищать свои интересы в суде.

