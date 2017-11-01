Пучдемон заверил, что приехал в Бельгию не за убежищем
Экс-глава исполнительной власти Каталонии Карлес Пучдемон заявил во вторник, что не планирует просить Бельгию предоставить ему политическое убежище.
"Я здесь не для того, чтобы просить политическое убежище", - сказал он на пресс-конференции в Брюсселе.
К.Пучдемон пояснил, что приехал в Брюссель, "потому что это столица Европы" и потому, что в этом городе он может "действовать в условиях большей свободы и безопасности".
К.Пучдемон заявил, что считает политизированными действия испанских судебных властей, обвиняющих его и его соратников в мятеже.
"Я пришел сюда, чтобы пожаловаться на политизированные действия испанской судебной системы", - сказал он.
К.Пучдемон отметил, что готов, если это потребуется, активно защищать свои интересы в суде.