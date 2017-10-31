Apple разрабатывает устройства без компонентов Qualcomm

Apple Inc. разрабатывает новые модели iPhone и iPad, которые выйдут в следующем году, без использования деталей производства американского чипмейкера Qualcomm, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.



Две компании ведут ожесточенный судебный спор: Apple обвиняет Qualcomm в монополизации рынка и завышении сумм лицензионных платежей за использование разработанных ею технологий, лежащих в основе современных систем связи. Как следствие, Apple отказалась платить лицензионные сборы, на что Qualcomm выдвинула претензию к Apple в связи с нарушением патентных прав.



По словам источников, из-за судебного разбирательства Qualcomm отказалась предоставить Apple программное обеспечение, необходимое для тестирования ее микрочипов для беспроводной связи в прототипах iPhone и iPad. После этого Apple решила перейти на чипы Intel и, возможно, MediaTek.



Согласно оценкам исследовательской компании Macquarie Capital, в минувшем году Qualcomm продала Apple микрочипы для беспроводной связи на сумму около $3,2 млрд, что составляет примерно 20% всех продаж микрочипов компании. При этом платежи Apple по патентам в пользу Qualcomm составили в минувшем году порядка $2,6 млрд.



Вместе с тем эксперты отмечают, что микрочипы Qualcomm в определенных аспектах превосходят продукцию конкурентов. В частности, компания поставила чип для мобильных устройств, способный обрабатывать 1 гигабайт данных в секунду, при этом Intel и MediaTek пока не продемонстрировали такие скорости в своих продуктах.



Акции Apple в ходе предварительных торгов во вторник дорожают на 0,6%, Intel - на 0,4%, тогда как цена бумаг Qualcomm падает на 6,7%. Капитализация тайваньской MediaTek повысилась на 2,4%.

