Гибридный суперкар Lamborghini появится в 2022 году

Глава Lamborghini Стефано Доменикали в интервью изданию Autocar подтвердил, что купе Huracan следующего поколения станет подключаемым гибридом. Суперкар дебютирует в 2022 году, получит радикально новую силовую установку с легкими аккумуляторами и сможет ездить только на электротяге.



Уже сейчас производитель сотрудничает с Массачусетским технологическим институтом в рамках проекта, который «намерен вписать важную главу в будущее суперкаров третьего тысячелетия». Ожидается, что марка сосредоточит усилия на разработке новых композитных материалов, альтернативных источников энергии и аккумуляторов высокой емкости.



По словам главы подразделения исследований и разработок Lamborghini Мауризио Реггиани, компания планирует найти оптимальное решение для гибридизации суперкаров в течение четырех-пяти лет. Сейчас, отмечает Реггиани, технологии недостаточно эффективны — гибридный суперкар будет медленнее на треке и сможет проехать меньше кругов по сравнению с негибридной машиной.



Первой моделью Lamborghini с гибридной силовой установкой станет вседорожник Urus. Публичный дебют новинки состоится 4 декабря в Сант'Агата-Болоньезе. Ожидается, что Urus построят на платформе аналогичной Audi Q7 и Bentley Bentayga. Модель оснастят четырехлитровым твин-турбо мотором V8, отдача которого составит 650 лошадиных сил. Сообщалось, что гибридная модификация, которая появится позже, «станет первым и единственным гибридом в линейке компании».

