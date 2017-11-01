Слушания по иску Саакашвили против миграционной службы назначены на 30 ноября

Окружной административный суд Киева назначил слушания по иску лидера "Руха новых сил" Михаила Саакашвили против государственной миграционной службы Украины на 30 ноября. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе суда.



"Истец просит суд признать незаконными действия главного управления государственной миграционной службы Украины во Львовской области и временно исполняющего обязанности начальника ГТСУ (государственной таможенной службы Украины ) во Львовской области Иванны Иваночко по составлению и отправке Саакашвили письма от 29 сентября 2017 года, - говорится в сообщении. - Судебное заседание [по этому иску] состоится 30 ноября".



В понедельник, 24 октября, стало известно, что миграционная служба отказала Саакашвили в статусе беженца. В ведомстве также сообщили, что имеют основания для мероприятий по его выдворению с территории Украины.

