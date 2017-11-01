Данилюк рассказал, когда Кабмин займется монетизацией субсидий

Кабинет министров рассмотрит проект постановления о монетизации субсидий в ближайшие недели. Об этом сообщил в эфире Громадського радио министр финансов Александр Данилюк, передает Интерфакс-Украина.



"Мы уже разработали регуляторный акт, проект постановления Кабмина. На следующей неделе или через неделю будем его принимать. Министерство финансов подаст соответствующий акт в ближайшее время на Кабмин", - сказал Данилюк.



Министр уверен, что это позволит полностью изменить систему расчетов в газовом секторе.



"Мы считаем, что этот шаг позволит полностью поменять отношения в газовом секторе. Они достаточно непрозрачные. У меня возникает много вопросов, и даже эксперты часто не могут разобраться, что там происходит. У нас сложный механизм расчетов", - отметил глава Минфина.

