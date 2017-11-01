В Москве арестован бывший глава «Нафтогаза Украины»

В Москве задержан бывший руководитель компании «Нафтогаз Украины» Игорь Бакай. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Суд санкционировал арест Бакая до 12 ноября.



Решение по мере пресечения принял Таганский суд Москвы. Его пресс-секретарь Юлия Сухинина рассказала Business FM, что это произошло еще 27 октября. Однако до сих пор о задержании и аресте Бакая не сообщалось.



По информации украинского телеканала ТСН, на Бакая написали заявления 10 человек, чьими деньгами он завладел обманным путем. В числе потерпевших — миллиардер Алишер Усманов: ТСН сообщает, что он якобы одолжил Бакаю девять миллионов долларов. Официально эта информация не подтверждена.



Игорь Бакай был инициатором создания «Нафтогаза Украины» и в 1998–2000 годах занимал пост председателя правления компании. В 2003–2004 годах он возглавлял Государственное управление делами Украины.



После избрания президентом Украины Виктора Ющенко Бакай уехал в Россию, где получил гражданство. На Украине Бакая обвиняли в превышении власти и злоупотреблении служебным положением, но все уголовные дела были закрыты.

