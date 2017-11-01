Военные США научились печатать взрывчатку на 3D-принтере

Морские пехотинцы США начали печатать на 3D-принтере взрывчатые материалы.



Об этом сообщили в Пентагоне, передает 3ders.



Сейчас технология находится на стадии испытаний, однако большинство уже осуществленных попыток производства взрывчатки оказались успешными.



Руководитель группы "Утилизация взрывчатых устройств для морских пехотинцев" сержант Джаред Грин объяснил, что одним из главных преимуществ технологии является скорость производства. Так, материалы для испытаний напечатали меньше чем за сутки.



Идея 3D-печати взрывчатки заключается в том, чтобы производить небольшие безопасные контейнеры, которые превращаются в боеприпасы после добавления детонаторов. До этого напечатанные материалы сами по себе не являются взрывоопасными.



"Это дает возможность спроектировать и напечатать то, что вы не можете купить, чего даже не существует. Морпех с хорошим воображением может создать это, распечатать и получить меньше чем за 24 часа", - рассказал сержант Грин.



Таким образом, американские военные смогут создавать боеприпасы просто во время боевых действий.



Морские пехотинцы США также проводят большую компанию с 3D-печати. В планах не только создание взрывчатки, но и печать дронов. В перспективе военные планируют возить с собой целые 3D-фабрики по производству оборудования, что позволит производить все необходимое на месте.

