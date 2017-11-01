Нардеп подтверждает задержание сына Авакова в Киеве

Сын министра внутренних дел Украины Арсена Авакова Александр задержан в Киеве во вторник, подтверждает народный депутат фракции БПП Сергей Лещенко.



"Сын Авакова задержан в Киеве, тут же ему будут выбирать меру пресечения. Тем временем обыски в Харькове срывает Нацполиция и Нацгвардия, которые приехали по вызову о якобы заминированной помещении", - написал С.Лещенко на своей странице в соцсети Facebook во вторник.



Как стало известно агентству, меру пресечения будет избирать Соломенский районный суд Киева.

