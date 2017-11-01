СМИ назвали iPhone X лучшим в истории Apple

Эксперты западных изданий назвали флагманский iPhone X лучшим в истории Apple. По мнению критиков, в этом гаджете идеально практически все, однако есть определенные нюансы в FaceID.



Специалисты The Verge очень высоко оценили гаджет, и в частности - его дизайн и OLED-экран. Однако несколько недочетов все же отметили. Среди них - недостаточно хорошее подстраивание приложений под "вырез" экрана.



Что касается FaceID, то распознавание лиц, по их словам, не всегда срабатывает под ярким солнцем, или же светильником.



Эксперты издания Wired отметил, что смартфон имеет превосходный внешний вид и отличается компактными размерами.



А критики Digital Trends отметили, что "яблочный" флагман является лучшим iPhone для покупки в этом году.



В то же время представители TechRadar, несмотря на солидарность с коллегами, все же отметили высокую стоимость гаджета.

