Бакаю предъявлено обвинение в мошенничестве

Российские следователи официально предъявили обвинение в особо крупном мошенничестве бывшему руководителю Государственного управления делами Украины, экс-главы НАК "Нафтогаза" Игорю Бакаю.



"У Бакая статус обвиняемого", - сообщила во вторник "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Таганского суда Москвы Юлия Сухинина.



Он обвиняется по ч.4 ст.159 УК РФ (Мошенничество, совершенное в особо крупном размере), предусматривающее наказание до 10 лет заключения



По ее словам 27 октября Таганский суд Москвы санкционировал арест И.Бакая до 12 ноября.

