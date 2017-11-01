Водка может попасть в список культурного наследия ЮНЕСКО

Китайская водка "Лучжоу Лаоцзяо" может попасть в Список нематериального всемирного наследия ЮНЕСКО, передает УНН со ссылкой на "Голос Украины".



Дело в том, что китайцам удалось поднять культуру производства водки "Лучжоу Лаоцзяо". Они сохранили тысячелетнюю историю изготовления напитка. Упоминания об єтом напитке датированы временами династии Цинь, а именно: 220 годом до нашей эры. С тех пор и по сей день напиток изготавливают по схожему рецепту.



Стоит также отметить, что водка "Лучжоу Лаоцзяо" является одним из важных символов Китая. Во время официальных и государственных визитов в КНР ее получают в подарок высокие гости - президенты и премьеры, потому что считается, что этот напиток - один из достижений китайской цивилизации.

