МВД считает дело о «рюкзаках Авакова» политическим

В Министерстве внутренних дел Украины заявляют, что действия Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), которое во вторник проводит обыски в помещениях бывшего замминистра внутренних дел Сергея Чеботаря и сына главы ведомства Арсена Авакова Александра, являются поводом для новой волны информационной кампании, направленной против министра внутренних дел.



"Совершенно очевидно, что за этим стоят определенные внешние и внутренние силы, намерением которых является реставрация старой коррумпированной системы "крышевания" и "договорняков". Национальное антикоррупционное бюро Украины занимается политической, а не юридической деятельностью, что является недопустимым и требует немедленной коррекции", - говорится в заявлении Департамента коммуникации МВД Украины, обнародованном во вторник днем.



В министерстве считают, что в Украине продолжается гибридная война, направленная на дискредитацию политиков и должностных лиц, которые стоят на позиции реформирования и оздоровления государственных институтов, в частности правоохранительной системы.



"В течение всего времени работы в должности министра внутренних дел Украины, касательно министра, членов его семьи и ближайших коллег распространяется недостоверная информация, направленная на дискредитацию А.Авакова как политика и нивелирование мер, предпринимаемых МВД для осовременивания и оздоровления правоохранительной и судебной системы, и защиты государства от российской гибридной агрессии", - говорится в заявлении.



В Департаменте коммуникации министерства также прокомментировали уголовное производство, открытое 7 июля 2015 года по факту якобы многочисленных нарушений во время процедуры закупки рюкзаков для нужд МВД, что якобы привело к потерям бюджетных средств, в рамках которого детективы НАБУ во вторник проводят обыски по местам жительства возможных фигурантов.



"МВД Украины настаивает, что процедура закупки была осуществлена комитетом по конкурсным торгам по правилам и требованиям, предусмотренным законом Украины "О государственных закупках" и ведомственными актами МВД Украины, - говорится в заявлении.



Как сообщалось, в начале 2015 года журналист Роман Бочкала на странице в Facebook со ссылкой на информацию из Генпрокуратуры написал: "Старший следователь по особо важным делам. ГПУ открыла уголовное производство по рюкзакам Авакова. По тем самым, что за 3000 грн. и которых никто не видел".



В начале апреля 2015 года народный депутат Юрий Левченко заявил, что СБУ провела обыски в кабинетах чиновников МВД, в т.ч. и С.Чеботаря, и найденные в ходе обыска предметы свидетельствуют о том, что МВД "крышевало" коррупционные схемы.



Замминистра отверг обвинения в свой адрес и заявил, что считает их спланированной провокацией с целью дискредитировать его и МВД и остановить борьбу с коррупцией. Он также сообщил об угрозах в свой адрес и адрес его членов семьи.



Впоследствии руководитель программы "Наші гроші" на телеканале ZIK Денис Бигус сообщил, что на его съемочную группу напали возле дома С.Чеботаря; журналисты установили личности двух из трех нападавших.



6 мая комитет Верховной Рады по вопросам предотвращения и противодействия коррупции потребовал от министра внутренних дел провести служебное расследование в связи с нападением на журналистов и отстранить С.Чеботаря от занимаемой должности на время расследования. В то же время, руководитель комитета Виктория Сюмар отметила, что земельный участок, на котором произошел инцидент, С.Чеботарю не принадлежит.



13 мая 2015 года подал в отставку после скандала с журналистским расследованием и был уволен распоряжением правительства от 14 мая 2015 года.



Вместе с тем, экс-глава Главного следственного управления Службы безопасности Украины Василий Вовк 13 февраля 2016 года заявил, что ему не известно об установлении скрытых камер в кабинете тогдашнего замминистра внутренних дел С.Чеботаря. Он посоветовал журналистам обратиться по поводу прослушки С.Чеботаря с официальным запросом в СБУ.



В то же время, журналист программы "Схемы" Наталья Седелецкая допустила, что появившаяся в СМИ видеозапись, якобы тайно снятая 3 декабря 2014 года в кабинете С.Чеботаря и выложенная в конце января 2016 года на YouTube пользователем под ником Sans Corruption, на которой сын министра внутренних дел Александр Аваков, вероятно, договаривался c С.Чеботарем о поставке рюкзаков для подразделений МВД, подлинная.



"В кабинете С.Чеботаря – на то время заместителя Аваков – в его кабинете на то время была установлена так называемая прослушка и видеонаблюдение. И эта видеозапись была установлена по просьбе военной прокуратуры работниками СБУ. Военная прокуратура на то время уже подозревала С.Чеботаря в коррупционных схемах и установила в его кабинете это видеонаблюдение", - сказала Н.Седелецкая в комментарии одному из украинских телеканалов. Она отметила, что другие части этого видео уже ранее всплывали в прессе.



Министр внутренних дел Украины на своей странице в соцсети Фейсбук тогда написал, что эта видеозапись и тема закупки рюкзаков для МВД всплыла в СМИ не случайно "накануне отчета и перезагрузки правительства". "Теме год – и уже комментаторов и обличителей хватало. И проверки и возбуждения по заявлениям со стороны прокуратуры были - и что? Да ничего.. При том, что вряд ли меня можно отнести к тем, у кого хорошие отношения с прокурорским", - отметил А.Аваков.



Он еще раз подчеркнул, что тендерная процедура закупок "была безупречной", а цена поставки – минимальной из 5 предложений. "Поставка была реальной, в срок, без малейшего нарушения. Рюкзаки были поставлены и эксплатируются в спецподразделениях. Небольшое количество осталось на складах (желающие могут оценить модель через обращение в пресс-службу). Ни я, ни моя жена, как ранее заявляли, ни мой сын - как заявляют сейчас – не имеют и не имели отношения к поставщикам, в итоге конкурса поставившим продукцию", - подчеркнул министр.



Он также предложил, чтобы прокуратура и другие правоохранительные органы проверили закупку этих рюкзаков и наказали виновных, если такие обнаружиться. "А нет – выдайте, наконец, "бумажку, действительную бумажку, броню", что б прекратить этот нескончаемый треп и спекуляции вокруг выдуманной истории", - написал глава МВД.

