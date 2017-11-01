Сенцова вновь этапировали - адвокат

Украинского политзаключенного и режиссера Олега Сенцова, которого засудили в России, доставили в исправительную колонию №8 (Белый медведь) в городе Лабытнанги Ямало-Ненецкого автономного округа. Об этом рассказал адвокат осужденного Дмитрий Динзе.



"Наш подзащитный Сенцов этапирован в колонию Белый медведь, которая находится под Салехардом в городе окружного значения Лабытнанги в Ямало-Ненецком автономном округе", - сказал защитник, не уточнив подробностей этапирования.

