Brexit может стоить финсектору Лондона 75 тыс. рабочих мест - Банк Англии

Финансовый сектор Лондона может потерять порядка 75 тыс. рабочих мест после выхода Великобритании из Евросоюза в 2019 году, предупреждает Банк Англии.



Такие потери рабочих мест, по мнению британского ЦБ, являются "объективным сценарием", особенно в случае, если Великобритания покинет ЕС без торгового соглашения.



Такой прогноз сопоставим с оценками консалтинговой компании Oliver Wyman, сообщает BBC.



Согласно этому прогнозу, Brexit приведет к потере Лондоном 35 тыс. рабочих мест непосредственно в финсекторе и еще 30-40 тыс. мест в смежных отраслях, включая юридические услуги.



Оценки других аналитических компаний существенно различаются. Так брюссельская Bruegel полагает, что лондонский финсектор потеряет около 30 тыс. рабочих мест в результате Brexit, тогда как глава London Stock Exchange (LSE) Ксавье Роле ожидает потери более 200 тыс. рабочих мест.



В том случае, если Британия выйдет из ЕС без заключения торгового соглашения, банки, управляющие компании и страховщики потеряют "паспортные права" на ведение операций в Евросоюзе, позволяющие им беспрепятственно продавать свои продукты и услуги в пределах всего региона, пишет MarketWatch.



Иностранные банки, в том числе швейцарские, американские и китайские, в настоящее время используют лондонские офисы для работы по всей Европе, однако лишатся этой возможности после Brexit.



Многие финкомпании готовятся к "жесткому Brexit", планируя открытие штаб-квартир в других европейских государствах, в том числе во Франкфурте, куда будут переноситься и рабочие места.

