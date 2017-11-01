Новый iPhone X проверили на его главной уязвимости

Эксперты проверили на уязвимость систему распознавания лиц Face ID, которая используется в новом смартфоне Apple iPhone X. Эта система сканирования и распознавания лица владельца смартфона, пришедшая на смену привычному датчику отпечатков пальцев, и так постоянно попадает под град критики.



Вначале на презентации iPhone X, которая состоялась в сентябре, старшему вице-президенту Apple Крейгу Федерини не удалось разблокировать смартфон, посмотрев в камеру - Face ID сперва дала сбой и не сработала, но все же справилась с задачей.



Потом компания Apple признала несовершенства своей системы биометрической идентификации, сообщив, что она не работает с детьми младше 13 лет, а также с братьями и сестрами, не говоря уже об близнецах. Всем, тем, кто по перечисленным признакам "не подходит" для Face ID, компания рекомендовала использовать обычный пароль.



А недавно выяснилось, что именно из-за проблем с технологией Face ID объем поставок iPhone X в этом году будет сокращен чуть ли не в половину.



На дня видео эксперимента с близнецами, использующими систему Face ID, опубликовал портал Mashable.



Сперва один из братьев регистрировался в Face ID, а затем передавал смартфон другому. Выяснилось, что второй близнец без проблем может разблокировать устройство. Две пары близнецов поочередно пытались "обмануть" Face ID, чтобы исключить возможность ошибки, и системе ни разу не удалось распознать владельца правильно.





