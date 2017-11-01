Острый перец поможет сократить потребление соли

Известно, что острый перец и другие острые специи способствуют сжиганию жира. Исследователи из Третьего военно-медицинского университета в Китае обнаружили: благодаря капсаицину (компоненту острого перца) у людей может снижаться тяга к соленым продуктам. Это, в свою очередь, уменьшает риск возникновения проблем с сердцем и сосудами, рассказывает РИА "Новости".



Специалисты проанализировали данные около 600 добровольцев. Участники некоторое время ели очень острую пищу. Исследование показало: добровольцы стали есть меньше соли. Вследствие этого систолическое давление у них снизилось на 8 миллиметров ртутного столба, а диастолическое - на 5 миллиметров ртутного столба.



По мнению ученых, дело в том, что острая пища усиливает вкус соли. В мозге центры острого и соленого вкусов располагаются рядом и частично перекрываются. При активации центра острого вкуса клетки, распознающие соленый вкус, тоже "включаются". Поэтому пища начинает казаться нам более соленой, чем на самом деле. Специалисты планируют продолжить исследования.

