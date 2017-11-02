Чернослив спасает от рака кишечника

Исследователи из США провели эксперименты с мышами. Подопытных животных разделили на две группы. Первой группе давали чернослив, а второй - нет. Специалисты обнаружили: чернослив уменьшал вероятность развития рака кишечника у грызунов, передает "Dni24".



У подопытных животных, употреблявших чернослив, проблем с кишечником, увеличивающих риск рака, оказалось меньше по сравнению с мышами, которые не употребляли чернослив. По словам ученых, в черносливе содержится витамины, минералы и антиоксиданты, снижающие уровень окислительного стресса. Судя по всему, именно благодаря этому уменьшается риск развития рака.



Другое исследование, проведенное в Израиле, показало, что вероятность развития рака кишечника снижает Средиземноморская диета. Она предполагает употребление большого количества овощей, фруктов, орехов, бобов, злаков, оливкового масла, умеренное потребление рыбы, вина, молочных продуктов и ограниченное потребление мяса.

