Арсен Аваков не проходит в "деле о рюкзаках МВД" – САП

Глава Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назар Холодницкий завляет, что министр внутренних дел Арсен Аваков не проходит в деле о закупке Министерством внутренних дел в конце 2014 и начале 2015 годах рюкзаков ни в каком статусе.



"Не фигурирует", - сказал он на брифинге в Киеве в среду в ответ на вопрос о том, проходит ли Арсен Аваков по данному делу и в каком статусе.



При этом он отметил, что в целом данное дело детективы Национального антикоррупционного бюро Украины планируют завершить за 2 месяца.



"Детективы на последнем совещании обещают, что на протяжении 2 месяцев следствие будет завершено и продление даже до 3 месяцев не будет требоваться. Я бы очень этого хотел", - сказал Н.Холодницкий.



Как сообщалось, в 2015 году Генпрокуратура Украины открыла уголовное производство по факту возможных злоупотреблений при закупке рюкзаков для нужд МВД и Нацгвардии в конце 2014 и начале 2015 годов. По данным СМИ, в феврале 2015 года МВД заключило договоры из ООО "Днипровенд" на 5 тысяч рюкзаков стоимостью 14,49 миллионов грн и предпринимателем Плигачевым на 1 тыс. рюкзаков стоимостью 2,1 млн грн. В июне 2015 года появилось журналистское расследование о том, что рюкзаки приобретены через предприятия, подконтрольные сыну министра внутренних дел Александру Авакову.



31 октября 2017 года детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП в рамках расследования уголовного производства по факту возможной растраты госсредств при закупке рюкзаков МВД провели ряд обысков по месту проживания вероятных фигурантов дела. Впоследствии выяснилось, что эти следственные действия были проведены в Киеве и Харькове.



А.Аваков в комментарии СМИ подтвердил информацию о проведении НАБУ обысков у его сына Александра. Позже экс-советник главы МВД, лидер Соцпартии Илья Кива и нардеп от фракции БПП Сергей Лещенко сообщили о задержании в Киеве Александра Авакова. Также агентству стало известно о задержании в Киеве экс-замглавы МВД Сергея Чеботаря.



В НАБУ позже сообщили, что по итогам проведенных обысков детективы задержали по подозрению в растрате свыше 14млн грн трех лиц: экс-замминистра внутренних дел, представителя фирмы-победителя тендера по поставкам рюкзаков и еще одно частное лицо. При этом имена задержанных в сообщении не указываются.



Суд пока не избрал задержанным меру пресечения.

