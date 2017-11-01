Макгрегор вызвал Мэйуэзера на бой по правилам ММА

Ирландский боец Конор Макгрегор вызвал американского боксера Флойда Мэйуэзера-младшего на бой по правилам смешанных единоборств (ММА). Об этом сообщает Boxingscene.



«Изначально Мэйуэзер говорил, что наш следующий бой пройдет по правилам ММА. Так он говорил перед поединком. Я хочу затащить сюда этого ******* (чертова) боксера. Я вошел в его мир и устроил шоу для болельщиков, а мне что-то говорят о смелости. Пусть теперь он войдет в мой мир», — заявил Макгрегор.



Ирландец отметил, что был бы не против «встретиться в клетке» с бывшим чемпионом мира по боксу Поли Малиньяджи. Последний помогал Макгрегору готовиться к поединку с Мэйуэзером, когда между ними произошел конфликт. Причиной послужили опубликованные бойцом фото, на которых он якобы отправляет Малиньяджи в нокдаун во время спарринга.



Бой по правилам бокса между Макгрегором и Мэйуэзером состоялся 27 августа в Лас-Вегасе. Американец выиграл техническим нокаутом в десятом раунде и остался непобежденным, одержав 50-ю победу в профессиональной карьере. Ирландец дебютировал в боксе, на его счету 24 боя по правилам ММА, в которых он одержал 21 победу и потерпел три поражения. Макгрегор — действующий чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата в легком весе.

