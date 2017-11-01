Кадыров обвинил в убийстве Амины Окуевой украинские спецслужбы

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что Амину Окуеву (настоящее имя Наталья Никифорова) убили украинские спецслужбы.



«Не надо искать медвежий след, когда медведь стоит перед тобой! В Киеве прекрасно знают, что Никифорову безжалостно расстреляли свои же родные спецслужбы. Перефразируя Тараса Бульбу, можно сказать, кто породил, тот и убил», — написал Кадыров в своем телеграм-канале.



30 октября автомобиль, в котором находилась Амина Окуева и ее супруг Адам Осмаев, был обстрелян под Киевом. Окуева от полученных ранений скончалась.

Адам Осмаев подозревался в подготовке покушения на Рамзана Кадырова (в 2007 году) и Владимира Путина (в 2012 году). Кадыров обвинял Осмаева и Окуеву в убийствах чеченцев, воевавших на стороне сепаратистов на Донбассе, а также заявлял, что они работали на Службу безопасности Украины и ЦРУ.



В июне на Осмаева было совершено покушение. В него стрелял чеченец из Петербурга Артур Курмакаев по прозвищу Динго, который представился журналистом французской газеты Le Monde. Курмакаев в 2008 году был задержан в Австрии по подозрению в угрозах Умару Исраилову, обвинявшему лидера Чечни Рамзана Кадырова в пытках и похищениях людей в республике.

