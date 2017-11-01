Пучдемон не появится в испанский суд - адвокат

Адвокат экс-лидера Каталонии Карлеса Пучдемона Поль Бекаерт заявил, что его подзащитный не появится на вызов испанского суда.



Об этом он заявил в интервью нидерландскому телевидению, сообщает издание El Pais.



Верховный суд Испании вызвал на слушания экс-лидера Каталонии Карлеса Пучдемона и 13 других членов правительства, куда они должны появиться 2 и 3 ноября.



По словам Бекаерта, Пучдемон не видит гарантий для справедливого суда в Испании и выбрал стратегию "подождать и увидеть".



Во вторник адвокат Пучдемона также выступил на телевидении, где напомнил, что Пучдемон не намерен просить о политическом убежище в Бельгии, где он сейчас находится, но будет оспаривать любые попытки экстрадиции.

