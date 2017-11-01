Нацсовет хочет увеличить квоту украинских песен на радио

Украинские радиостанции готовы к увеличению квот на количество украинских песен в эфире. Об этом у себя в Facebook сообщил член Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Сергей Костинский. По его словам, Нацсовет завершил очередной этап мониторинга 16 общенациональных радиостанций на предмет выполнения требований закона о языковых квотах.



"Нарушений не обнаружено. Наибольшая доля украинских песен - в эфире Краина ФМ (100%), а также радио Луч (98%), радио Культура (66%) и Украинская радио (90%)", - отметил Костинский.



Он добавил, что в среднем доля песен на украинском языке на других 12 сетевых радиостанциях составила 32%, что позволяет утверждать, что вещатели готовы к увеличению с 8 ноября квоты с 25-ти до 30%".



Член Нацсовета также сообщил, что доля ведения передач на государственном языке на этих радиостанциях в среднем составляет 80,8%, тогда как закон требует 50%, а с 8 ноября - 55%.



Отмечается, что мониторинг был проведен в октябре. Исследование охватило эфир следующих радиостанций: Украинская радио (НСТУ), Луч (НСТУ), Культура (НСТУ), Краина ФМ, Пятница, "Русское радио - Украина, Мелодия, Перец ФМ, Авторадио, Люкс ФМ, Шансон, Kiss FM, Наше радио, Ретро, Хит FM, Эра.

