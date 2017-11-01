Второй актер обвинил Кевина Спейси в домогательствах

Мексиканский актер Роберто Кавазос обвинил голливудского актера Кевина Спейси в сексуальных домогательствах, сообщает ABC.



Актер написал в своем фейсбуке, что Спейси в баре лондонского театра «Олд Вик» приставал к молодым актерам.



По его словам, Спейси в баре попытался погладить его против его воли. При этом актер отметил, что Спейси «хватал всех, кто привлек его внимание».



«Я не выдержал этого, но я знаю некоторых людей, которые боялись его остановить», — отметил Кавазос.



Ранее компания Netflix приняла решение прекратить работу над финальным сезоном «Карточного домика» после того, как Кевина Спейси обвинили в домогательствах к актеру Энтони Рэппу, которому на тот момент было 14 лет.

