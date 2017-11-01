Пенсии повышены с октября для 10,2 млн человек - Минсоцполитики

После перерасчета пенсии повышены для 10,2 млн человек с октября, однако выплачено это повышение в октябре 6,9 млн пенсионеров, остальные получат его в ноябре, говорится в сообщении пресс-службы Министерства социальной политики.



Согласно сообщению, в результате перерасчета пенсии были повышены для 10,2 млн пенсионеров. Доплата до 200 грн получило 4794,8 тыс. человек, доплату в размере 200,01 - 500 грн - 2069,8 тыс. человек, от 500,01 грн до 1000 грн - 1291,6 тыс., и еще 2082,6 тыс. получили доплату более 1 тыс грн.



"В октябре повышение пенсии получили более 6,9 млн пенсионеров, размер повышения которых превышал 140 грн. Те же, у кого размер повышения меньше, получат доплату за октябрь с повышенным размером в ноябре", - сказано в сообщении.

