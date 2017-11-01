В НБУ объяснили, почему дешевеет гривна

Национальная украинская валюта за месяц подешевела к американскому доллару по официальному курсу на 1,3%. Об этом говорится в макроэкономическом и монетарном обзоре Национального банка за октябрь, передает УНИАН.



Как отмечается, по сравнению с началом года стоимость гривны к доллару остается выше на 1,2%.



"На валютном рынке продолжалось превалирование девальвационного давления на гривну, вызванное ростом спроса на иностранную валюту со стороны предприятий топливно-энергетического комплекса, автотрейдеров и фармацевтической отрасли", - говорится в обзоре.



Помимо этого, обесценивание гривны усиливалось ухудшением конъюнктуры наличного валютного рынка - снижались объемы предложения наличной валюты со стороны населения и одновременно рос спрос на нее.

