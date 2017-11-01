Более десяти задержанных в ночном клубе Jugendhub признаны уклонистами

12 человек, задержанных в ходе обыска в ночном клубе Jugendhub в Киеве и отправленные в военкомат, признаны уклонистами, сейчас они проходят медосмотр, сообщил начальник отдела комплектования и призыва - замначальника управления призыва и комплектования ГУ персонала Генштаба Вооруженных сил Украины Валерий Дендебера.



На брифинге в среду в Киеве он отметил, что данная группа лиц уже проходит медкомиссию.



"12 человек были признаны такими, которые уклоняются от выполнения военной обязанности. Решения по ним будет принято соответствующими военными комиссиями. Сейчас они проходят медосмотр, соответствующие профессионально-психологические отборы", - сказал он.



В.Дендебера уточнил, что спецоперация была проведена представителями Национальной полиции, по вопросу участия в данных мероприятиях военных комиссаров будет проведена проверка.



"Мы не можем давать правовую оценку действиям Нацполиции... Детально будет проведён разбор, степень вины, если она была, будет определена. Каждый получит, скажем так, что должно", - добавил представитель Генштаба.



Как сообщалось, правоохранители в ночь на 28 октября задержали в одном из ночных клубов Киева (Шевченковский район) 17 человек, у которых были наркотические вещества. Кроме того, сотрудники военного комиссариата обнаружили 32 человека, которые уклоняются от призыва на срочную службу. Их доставили в пункт сбора призывников Киева.



В полиции Киева заявили, что действия полицейских во время обыска в киевском клубе Jugendhub были законными.

