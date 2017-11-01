Политического подтекста в "деле о рюкзаках МВД" нет – Холодницкий

Глава Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назар Холодницкий заявляет об отсутствии политического подтекста в деле о закупке Министерством внутренних дел в 2014-2015 годах рюкзаков и отрицает давление на САП..



"Никакого политического подтекста не может и быть. Следственные действия были спланированы, они были проведены тогда, когда были согласованы все детали этой операции", - сказал он на брифинге в Киеве в среду в ответ на вопрос о том, проходит ли Арсен Аваков по данному делу и в каком статусе.



"Мне не нравится чрезмерная пиар-активность в наших производствах, она негативно влияет на качество досудебного расследования, на скорость завершения тех или иных следственных действий и негативно влияет на сбор доказательной базы. Все, что необходимо сделать – это перевести процесс из пиар-площади в юридическую площадь", - сказал Н.Холодницкий.



Он подчеркнул, что на данный момент на САП не осуществляется давление, и присутствие в суде людей, которые поддерживают одну из сторон процесса, не мешая ему, давлением не является.



"Был разговор с утра с руководителем НАБУ – он обещает обеспечить безопасность прокурорам САП, которые будут принимать участие в данном производстве", - сказал руководитель САП.



Как сообщалось, в 2015 году Генпрокуратура Украины открыла уголовное производство по факту возможных злоупотреблений при закупке рюкзаков для нужд МВД и Нацгвардии в конце 2014 и начале 2015 годов. По данным СМИ, в феврале 2015 года МВД заключило договоры из ООО "Днипровенд" на 5 тысяч рюкзаков стоимостью 14,49 миллионов грн и предпринимателем Плигачевым на 1 тыс. рюкзаков стоимостью 2,1 млн грн. В июне 2015 года появилось журналистское расследование о том, что рюкзаки приобретены через предприятия, подконтрольные сыну министра внутренних дел Александру Авакову.



31 октября из различных источников стало известно о задержании сына главы МВД Александра Авакова, экс-замглавы МВД Сергея Чеботаря и руководителя фирмы, которая по итогам тендера должна была изготовить рюкзаки Владимира Литвина.



В НАБУ позже сообщили, что по итогам проведенных обысков детективы задержали по подозрению в растрате свыше 14млн грн трех лиц: экс-замминистра внутренних дел, представителя фирмы-победителя тендера по поставкам рюкзаков и еще одно частное лицо. При этом имена задержанных в сообщении не указываются.

