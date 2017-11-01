САП будет просить 5 млн залога для сына Авакова

Специализированная антикоррупционная прокуратура будет просить для сына главы МВД Арсена Авакова Александра меру пресечения в виде ареста с возможностью внесения 5 млн грн залога.



Об этом заявил глава САП Назар Холодницкий, передает Эспрессо.TV.



Для двух других подозреваемых в деле закупки рюкзаков для МВД прокуроры будут просить залога в 5 млн грн и 4 млн грн.



"Прокуроры будут ходотайствовать о залоге в размере 5 млн для бывшего работника МВД (экс-заместителя министра Сергея Чеботаря, - ред.) и одного физического лица (Александра Авакова, - ред.). Еще 4 млн просить для предпринимателя, который должен был изготавливать рюкзаки", - сказал Холодницкий.



Напомним, 31 октября детективы НАБУ провели обыск у Александра Авакова - сына министра внутренних дел Арсена Авакова. Аваков подтвердил информацию об обысках в квартире его сына.



В НАБУ заявили, что провели обыски в рамках расследования закупки рюкзаков Министерством внутренних дел.



НАБУ сообщило о задержании экс-заместителя министра внутренних дел, а также представителя фирмы-поставщика рюкзаков. Александра Авакова и еще 2 человек задержаны на 72 часа.



Трем подозреваемым по "делу рюкзаков" сообщили о подозрении в растрате 14 млн грн.

