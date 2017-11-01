В Украине продажи новых авто выросли на четверть

В октябре 2017 года продажи новых легковых автомобилей в Украине выросли на 26% относительно соответствующего периода 2016 года – до 7652 авто. Об этом сообщает профильная ассоциация Укравтопром.



Самой популярной маркой в Украине осталась Toyota, автомобили которой приобрели 979 покупателей. В результате октябрьские продажи этой марки выросли на 26%.



На второе место с ростом реализации почти в три раза поднялся Volkswagen, год назад замыкавший первую десятку самых популярных на украинском рынке брендов. Октябрьский показатель Volkswagen – 794 новых авто.



С результатом 664 машины и падением почти на 13% к октябрю 2016 года в тройке лидеров удержалась Renault.



На четвертом месте по объему продаж – Skoda, в зачете которой 531 авто (+23%).



На пятое место вырвалась Audi, занимавшая годом ранее 14-ю позицию. Автомобили этой немецкой марки в прошлом месяце получили 485 регистрационных номеров (+249%). Драйвером продаж Audi стала модель А3, охватившая 69% продаж этого бренда.



Также в топ-10 вошли Hyundai – 405 (+22%), KIA– 370 (+12%), Nissan– 341 (+4%); Ford– 313 (-2%) и Ravon – 259 (+265%).



Самым популярным автомобилем месяца стал Volkswagen Golf – 427 проданных автомобилей.

